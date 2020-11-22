Партии Германии договорились ввести квоты на присутствие женщин в высшем руководстве немецких компаний

Партии, входящие в правительство Германии, договорились ввести обязательные квоты на присутствие женщин в высшем руководстве немецких компаний. Как пишет Financial Times, правящий блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, пришел к соглашению с социал-демократами, что в составе правления компании, в который входят три и более человека, должна быть минимум одна женщина. Как пишет издание, инициативу восприняли как «большой шаг на пути к гендерному равенству». Инициатива также предполагает, что в госкомпаниях не менее 30% мест в наблюдательных советах достанутся женщинам. Женские квоты установили и для госорганов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования. По данным Минюста, решение будет принято кабмином ФРГ в ближайшие месяцы.