Z Архив новостей новости
5 5 6 409
19:35, 22 ноября 2020

Партии Германии договорились ввести квоты на присутствие женщин в высшем руководстве немецких компаний

Партии, входящие в правительство Германии, договорились ввести обязательные квоты на присутствие женщин в высшем руководстве немецких компаний. Как пишет Financial Times, правящий блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, пришел к соглашению с социал-демократами, что в составе правления компании, в который входят три и более человека, должна быть минимум одна женщина. Как пишет издание, инициативу восприняли как «большой шаг на пути к гендерному равенству». Инициатива также предполагает, что в госкомпаниях не менее 30% мест в наблюдательных советах достанутся женщинам. Женские квоты установили и для госорганов в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения и страхования. По данным Минюста, решение будет принято кабмином ФРГ в ближайшие месяцы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 227 6 6289 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 268 6 17388 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выбор есть всегда Тесный союз с ЕС, тем более — румынизация страны, приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении…

5 323 6 29043 16.11
Голосование
5 218 6 21985 17.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Game Over: выборы Трамп не признает никогда, но уйдет. А последствия останутся Переворот в политической системе и в обществе, тем не менее, уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам…

5 260 6 36129 17.11
Новости

Жители центра Москвы обеспокоены установкой памятника певцу Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке Планы установки такого памятника «Эху Москвы» подтвердил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов…

5 38 6 5348
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 76 6 11841 20.11
Новости

Очередная акция протеста в Минске переросла в столкновения демонстрантов с силовиками МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств…

5 51 6 8117
Новости

Путин сказал, что не поздравляет Байдена с победой на выборах, потому что ждет окончания противостояния в США Президент в интервью государственному российскому телевидению отметил, что нужно дождаться урегулирования всех юридических деталей…

5 41 6 7215
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 246 6 43872 11:25
Интервью Разбор полета

Мария Бутина гость: Мария Бутина член Общественной палаты РФ, экс-заключенная по обвинению в работе иностранным агентом в США, автор книги «Тюремный дневник».

Я человек наивный, а на тот момент была зомбирована американской пропагандой: в стране, где правит закон, свобода слова — ничего со мной произойти не может. Я в это верила до тех пор, пока меня не заперли в обезьяннике…

5 86 6 15866 16.11
#слушать 51:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

фото: @tutby_official Очередной большой оппозиционный марш планируется сегодня в Минске Новый митинг на этот раз получил название «Жыве Беларусь» — это один из главных девизов, которые звучат на подобных шествиях…

5 30 6 7512
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Предпоследний конфликт Какой окажется судьба Карабаха дальше, понять сложно, но очевидно, что окончательного решения ни в одну сторону без учета мнения и позиции России не произойдет…

5 27 6 5574 16.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

«Где можно в обычной жизни увидеть (потрогать) вашу продукцию?» Будете проезжать по мосту через канал им. Москвы, знайте, это тоже мы)...

5 101 6 21358 19.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 90 6 19330 19.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 102 6 23500 19.11

Популярное за неделю

Новости

США с сегодняшнего дня покидают Договор по открытому небу Это соглашение предусматривает наблюдательные полеты над территориями стран-участниц для изучения военной деятельности и контроля над вооружениями…

5 5 6 15344
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В защиту коронавируса, учитывая, что у него юбилей. Всё честно, всё правильно. Люди, которые платят футболистам в 100 раз больше, чем вирусологам, они и должны, вероятно, завалить своими трупами подвалы больницы…

5 49 6 101332 18.11
#слушать 48:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 218 6 21980 17.11
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин признал тяжелое поражение (десять поражений) Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Пашиняна? Причиной тому стало почти мгновенное превращение Пашиняна из путинского противника в его вынужденного союзника…

5 210 6 282719 18.11
Блоги

Вася Обломов музыкант

+ Вся правда об отравлении Навального Вся правда об отравлении Навального Великодушный президент России лично дал разрешение на вывоз тела. А в немецкой клинике Алексея Навального отравили запрещенным ядом…

5 139 6 148929 16.11
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8866788
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4708836

Сегодня в эфире