Первые назначения в свою администрацию Джозеф Байден может сделать уже в ближайший вторник

Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC сообщил глава штаба Байдена Рон Клайн. При этом он отказался говорить, о каких именно назначениях идет речь. Байден, по мнению ведущих американских СМИ одержал победу на состоявшихся в этом месяце президентских выборах. Дональд Трамп свое поражение пока не признаёт.