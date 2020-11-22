Первые назначения в свою администрацию Джозеф Байден может сделать уже в ближайший вторник

Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC сообщил глава штаба Байдена Рон Клайн. При этом он отказался говорить, о каких именно назначениях идет речь. Байден, по мнению ведущих американских СМИ одержал победу на состоявшихся в этом месяце президентских выборах. Дональд Трамп свое поражение пока не признаёт.
2020-11-22T19:31:59+03:00
2020-11-22T19:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 22 ноября 2020
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