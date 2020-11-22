США официально подтвердили свой выход из Договора по открытому небу

Сегодня истек шестимесячный срока с момента уведомления о выходе. Как говорится в заявлении советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, Америка больше не является стороной договора, который Россия грубо нарушала годами. Москва обвинения в свой адрес отвергает и выступает со взаимными претензиями. На Смоленской площади заявили, что Россия намерена добиваться от остальных участников договора гарантий выполнения своих обязательств.

Договор по открытому небу был подписан в марте 1992 года 23 странами. По состоянию на начало года до выхода США в нем было 35 участников. Условия договора предполагают наблюдательные полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями участников соглашения.