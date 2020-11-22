Выступающий в США российский футболист не стал преклонять колено в знак поддержки Black Lives Matter. За это игрока отстранили от матчей, передает «Спорт-Экспресс».

Российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий за команду «Остин Боулд», отстранен от матчей за отказ встать на колено в поддержку движения против расизма. Руководство клуба посчитало, что игроку необходимо пересмотреть свои взгляды. Сарамутин также добавил, что после этого случая он продолжал тренироваться с командой, но в заявки на официальные матчи больше не попадал.

Игроки ФК «Краснодара» за исключением двух человек также отказались преклонять колено перед игрой Лиги чемпионов с лондонским «Челси» в рамках акции Black Lives Matter. За что были подвергнуты критике в британской прессе. Однако никаких санкций от УЕФА в их отношении не последовало.

Ранее российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят неоднократно отказался вставать на колено. Российский гонщик пояснил, что всецело поддерживает борьбу против расизма. Однако встать на колени — это жест, с которым русский связывает совершенно иные постулаты, добавил Квят.