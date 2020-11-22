Жители центра Москвы обеспокоены установкой памятника певцу Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке. Планы установки такого памятника «Эху Москвы» подтвердил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. Он уточнил также, что для установки памятника не требуется ждать 10 лет с момента смерти человека. По словам Герасимова, десять лет со дня смерти человека требуется для установления памятных табличек и переименования улиц. Если для установки памятника найдено места и деньги, его можно установить когда угодно, — сказал Герасимов.
2020-11-22T19:04:14+03:00
2020-11-22T19:04:14+03:00
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Эксклюзив Эха 19:04, 22 ноября 2020
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