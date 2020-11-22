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19:03, 22 ноября 2020

Договор об открытом небе между США и Россией сегодня официально прекратил свое действие

Договор об открытом небе между США и Россией сегодня официально прекратил свое действие. Это подтвердил совет по нацбезопасности Белого дома.

22 ноября прошло шесть месяцев с момента, когда Соединенные штаты подали уведомление о выходе из договоре об открытом небе, Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия так возмутительно нарушала, заявил советник президента США на национальной безопасности Роберт О’Брайен. Договор об открытом небе от 1992 года позволял 34 странам-участницам совершать короткие невооруженные разведывательные полеты над другими странами для сбора данных об их вооруженных силах и действиях. Дональд Трамп назвал ограничения со стороны России на полеты в открытом небе в качестве причины выхода из договора, обвинив Москву в введении ограничений на полеты возле Калининграда. США также обвинили Россию в отказе на полет в пределах 15 километров от границы между Грузией и Россией и в отказе в ранее утвержденном полете над крупными российскими военными учениями.

В мае Трамп заявил, что пока Россия не изменит свое поведение, США не будут участвовать в договоре — и Вашингтон подал 22 мая официальное уведомление о выходе из договора. Как сообщает CNN, компенсировать потерю информацию США будут с помощью обмена разведданных Пентагона с европейскими странами, которые остаются участниками договора.

Европейские страны не поддержали США в выходе из договора об открытом небе, заявив еще в мае, что сожалеют о таком поступке. Оппозицию решению Администрации Дональда Трампа выразили и обе американские партии.



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