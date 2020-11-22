Футболисты ЦСКА стали победителями первого круга российского чемпионата

Сегодня в Москве армейцы сыграли вничью с ФК «Сочи».

15-й тур оказался для лидеров Премьер-лиги непростым испытанием. Очки потеряли практически все фавориты. Сегодня примеру «Зенита» со «Спартаком» последовал и ЦСКА, который на своем поле принимал «Сочи». Армейцы быстро открыли счет после удара Сигурдссона, но в дальнейшем не только пропустили, но и вполне могли проиграть. В итоге ничья 1-1, которая позволила красно-синим завершить первый круг в лидерах. У ЦСКА стало 32 очка. На один бал меньше у «Зенита». 29 очков набрал столичный «Спартак». Еще в одном матче дня «Ротор» в Волгограде принимает «Урал». Пока счет в матче не открыт. Завершат игровой день в Казани «Рубин» и «Ростов». Впрочем, никому из названных команд догнать лидирующую тройку в любом случае не удастся.

Заключительный матч первого круга пройдет завтра, когда в Уфе местная команда сыграет с подмосковными «Химками».