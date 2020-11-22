В Москве из-за начавшегося снегопада проводится противогололедная обработка улиц. На столичные трассы выведена специализированная коммунальная техника. В метеобюро Москвы ИФ сообщили, что осадки будут идти в городе, как минимум, до полудня понедельника, прирост снежного покрова может составить 3-4 см.
2020-11-22T18:35:28+03:00
2020-11-22T18:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 22 ноября 2020
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Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…