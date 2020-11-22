В Москве из-за начавшегося снегопада проводится противогололедная обработка улиц. На столичные трассы выведена специализированная коммунальная техника. В метеобюро Москвы ИФ сообщили, что осадки будут идти в городе, как минимум, до полудня понедельника, прирост снежного покрова может составить 3-4 см.