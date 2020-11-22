США официально объявили о выходе из договора по открытому небу

Белый дом официально подтвердил, что с сегодняшнего дня США не являются участником Договора по открытому небу. В заявлении Совета по нацбезопасности говорится, что договор устарел, а Россия его нарушала. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договор и выдвигает встречные обвинения. Ранее МИД России заявил, что Москва будет добиваться твердых гарантий того, что страны, оставшиеся в Договоре, будут твердо выполнять свои обязательства. О намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп объявил еще в мае.

Выход США из Договора по открытому небу может привести к аналогичным действиям с российской стороны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.