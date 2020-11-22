Почти 160 человек, по данным правозащитного центра «Весна», задержаны в ходе очередных акций протеста в Белоруссии

Большинство из них – в Минске, где силовики вновь не дали демонстрантам собраться в большую колонну. Характер протестной активности в Минске по сравнению с предыдущими воскресными маршами несколько изменился. Массовые выступления в центре сменились сбором групп минчан в самых разных районах города. В том числе и в центре, где вновь не работал интернет и были закрыты станции метро, а также куда были стянуты милиция и ОМОН. Численность таких групп составляла от нескольких сотен до тысячи человек. Не заставили себя ждать и светошумовые гранаты со слезоточивым газом и водометом, которые при попытках разгона людей начали применять силовики. В МВД использование спецсредств уже подтвердили.

Не везде, впрочем, действия белорусских ОМОНовцев приводили к нужному для них результату. На юго-западе Минска, как сообщает местное интернет-издание Tut.by, протестующие подняли руки вверх и скандировали лозунг «Он вас кинет», имея в виду, что президент Белоруссии Александр Лукашенко бросит силовиков.

Из другой видеозаписи следует, что демонстранты смогли отбить одного из протестующих у сотрудников милиции, которые намеревались его задержать. В некоторых районах, впрочем, были вновь замечены люди в балаклавах без опознавательных знаков, которые также участвуют в разгоне митингов. На этом фоне в белорусском МВД утверждают, что численность протестных акций в Минске и других городах постепенно снижается.

Протесты в Белоруссии с требованием отставки Лукашенко не утихают уже 3,5 месяца. В различных городах Европы сегодня также выходили на акции в поддержку белорусской оппозиции – в частности, в Осло, Кельне, Белостоке и Санкт-Петербурге.