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18:07, 22 ноября 2020

Петербургская богема, несмотря на антикооонавирусные ограничения, собралась на бал

Петербургская богема, несмотря на антикооонавирусные ограничения, собралась на бал. Мероприятие проходило в музее Фаберже и дорогостоящем отеле.

Светских львов и львиц на бал под названием «Белая сказка» собрал известный ювелир Петр Аксёнов. Несколько дней назад он созвал богему в Шуваловском дворце, где располагается музей Фаберже. Полонез танцевали Милана Тюльпанова, дочь покойного сенатора. Создатель модного бренда одежды Сюзанна Тамкявичюте, а также известная московская львица Виктория Шелягова. Это только те, кто упомянул мероприятие в соцсетях. В целом информации о нем в открытом доступе не было. На второй день вечеринка продолжилась в шикарном отеле прямо рядом с Исаакиевским сбором. Это уже третий бал, который устраивает ювелир Аксёнов за время пандемии.

Напомним, по закону массовые мероприятия численностью более 50 человек в Петербург запрещены. Полиция под предлогом эпидемии не разрешает проводить даже одиночные пикеты. В Петербурге продолжается рост коронавирусной статистики, за последние сутки был установлен новый рекорд — только официально заболели 2668 человек.



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