Британские власти обсуждают идею введения паспортов для тех, кто сделал прививку от коронавируса

Помимо традиционных паспортов у подданных Соединённого королевства в будущем могут появиться так называемые «ковидные». Их получат только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Документ позволит их обладателям свободно перемещаться по стране, к примеру, выезжать в командировку, несмотря на многочисленные ограничения, пишет британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

Идею выдвинул бывший глава МИДа, а еще раньше министр здравоохранения Британии Джереми Хант. Его инициативу многие критикуют. Несмотря на это Хант считает, что к нормальной жизни страна сможет вернуться только после вакцинации населения. О планах ввести так называемые «ковидные паспорта» уже завтра в парламенте может объявить премьер Борис Джонсон. В стране с начала пандемии коронавирусом заболели почти полтора миллиона человек, умерли больше 50-ти тысяч — в Европе это самый высокий показатель смертности.

Напомним, что накануне китайский лидер Си Цзиньпин на саммите G20 — он проходил в онлайн-формате из-за пандемии — предложил создать международную систему так называемого «кода здоровья». Основой для нее должны стать результаты тестов на коронавирус, сказал политик. В Китае с начала пандемии действует система, которая отслеживает контакты людей, и присваивает им цветовой код. Обладатели зеленого могут свободно перемещаться по стране, те же у кого красный код обязаны соблюдать 14-дневный карантин. После выполнения требований цвет кода меняется.

Число заражённых коронавирусом в мире приближается к 59 миллионам человек, это данные института Хопкинса. Пандемия уже унесла жизни почти одного миллиона четырехсот тысяч жителей планеты. США лидируют по числу заболевших и умерших.

Председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева считает создание паспортов для вакцинированных от коронавируса, которые планируют ввести власти Великобритании, бесполезными, потому что вирус меняется, а антитела сохраняются лишь в течение полугода. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Эти затраты на «паспорта здоровья» — это довольно кратковременная история. Прежде всего вирус мутирует, и те повторные случаи заражения коронавирусом показали, что они заразились уже другим вирусом. Последние научные данные доказывают, что иммунитет сохраняется 5-6 месяцев, и все. Полгода пройдет, иммунитет начнет снижаться, более того любой из нас может заразиться мутировавшим вирусом с другой патогенностью, и опять заболеть», — сказала она. Васильева не думает, эта инициатива с «ковидными паспортами» может привести к какому-то положительному эффекту в плане снижения распространяемой инфекции, или снижения уровня количества заболевших. Председатель профсоюза считает, что прежде всего нужно создать лекарство, которое позволит хорошо лечить новую инфекцию. «Здесь, наверное, не надо заниматься бюрократией, а прежде всего искать лекарства, которые могли бы повлиять на уровень патогенности этого вируса и предотвратить серьезные изменения в легких и системе свертываемости крови», — отметила она.

Введение паспортов для вакцинирования от коронавируса, которое обсуждают власти Великобритании, может способствовать утечке персональных данных граждан. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов, отметив, что подобные паспорта могут способствовать также коррупции. «В авторитарных странах или странах с высоким уровнем коррупции, там эта модель может стать еще одним коррупционным препятствием для выезда людей из страны, да и сам процесс получения «паспорта здоровья». А главная история этой инициативы — это утечка персональных данных людей. И эта история уже не просто про этику, а сохранение этих данных в конфиденциальном виде, чтобы она не растекалась», — сказал Шуманов. Он добавил, что выдача паспортов здоровья – это история, не имеющая прецедентов. «Это совершенно новая история, не имеющая прецедентов. Любая новая модель, связанная с разрешительными вещами, с тестированием людей, с выдачей новых документов, которые будут безусловно ограничительными с попаданием в ту или иную страну, это дополнительное препятствие. Как мы знаем, государство — это плохой хранитель персональных данных граждан. Это касается не только России, а также и других стран. Исходя из этого, как бы хорошо не хранили данные о здоровых и больных людях в Великобритании, если эти данные будут доступны и российским властям, то утечка может быть в том числе и с российской стороны о гражданах Великобритании», — отметил он.

Депутат думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал идею создать международные «коды здоровья». В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он сказал, что подобные меры нужно вводить только с соблюдением законодательства и международных соглашений. «Если такой вопрос и будет поставлен кем-то из субъектов права законодательной инициативы, то, наверное, и наш комитет будет одним из исполнителей такого гипотетического законопроекта. Идея сама по себе не плохая, но право применение и исполнение может быть разное. В решении этого вопроса необходимо учесть все риски, которые могут быть с тем, чтобы вводимые информационный некий документ, который гарантирует, что данный человек не представляет опасность с точки зрения распространения инфекции, чтобы этот документ не ограничивал права людей, никоим образом их не ущемлял, и находился в рамках конституции конкретной страны», — сказал Лысаков. Однако решение данного вопроса, по мнению депутата, сейчас не имеет такой срочной необходимости. «Но озаботиться и высказать мнение по этому поводу должны не только специалисты по гражданским и конституционным правам, но и специалисты медики, специалисты по защите информации. Такой документ в случае гипотетической разработке и принятия соответствующего федерального закона на территории Российской Федерации должен отвечать и критериям нынешней конституции и международным соглашениям», — подчеркнул Вячеслав Лысаков.