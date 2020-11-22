МВД Белоруссии подтвердило применение в Минске спецсредств против протестующих

Как заявила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, группы людей нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировали движение автотранспорта. При задержании некоторые из них оказывали сопротивление.

Чемоданова также констатировала снижение протестной активности по стране. Численность сегодняшнего протестного марша в Минске она не уточнила. Между тем, по данным правозащитного Центра №Весна», сегодня по всей Белоруссии задержали более 100 человек, главным образом, в Минске.