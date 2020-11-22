В Москве до конца дня ожидается снегопад. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ветер усилится до 15-17 м/с, что приведет к метели. Высота снежного покрова в городе может увеличиться на 5 см. Снег будет идти и ночью.