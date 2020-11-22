В Москве до конца дня ожидается снегопад. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ветер усилится до 15-17 м/с, что приведет к метели. Высота снежного покрова в городе может увеличиться на 5 см. Снег будет идти и ночью.
2020-11-22T17:06:08+03:00
2020-11-22T17:06:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2746132-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:06, 22 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…
Пашинян проиграл битву, но выиграл войну. В том смысле, что если сейчас Азербайджан пережмет во всех смыслах и если те районы, где компактно проживают армяне на этой территории, армяне будут испытывать дискомфорт, там будут легкие элементы геноцида, то это еще вопрос, кто проиграет войну, а кто ее выиграет…