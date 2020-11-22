Сразу два пожара произошли сегодня в исправительных колониях страны

По предварительным данным, в результате возгораний пострадавших нет.

Пожарные ликвидируют возгорание в исправительной колонии №3 в Барнауле. Об этом сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что пожар произошел на крыше банно-прачечного комбината на территории колонии, расположенной в поселке Куета, площадь возгорания большая, сейчас идет тушение – добавили спасатели. Колония строгого режима №3 — одна из самых крупных в Алтайском крае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных.

Сегодня же произошел пожар в казанской колонии N19. Там загорелась кровля столовой, пожар площадью около 200 кв. метров был локализован, никто не пострадал, сообщили «Интерфаксу» в УФСИН по Татарстану.

Отметим, что в обоих случаях, по предварительным данным, причиной возгораний могло стать короткое замыкание.