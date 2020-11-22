Цена на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе

Это, как передает РБК, пообещали в Российском фонде прямых инвестиций. В Twitter для продвижения препарата указывается, что что цена «Спутника V» будет «гораздо ниже», чем вакцины от от Pfizer или Moderna.

В начале октября возглавлявший тогда ФАС Игорь Артемьев заявлял, что стоимость одной инъекции «Спутника V» не будет превышать 1 тыс. руб. Moderna сообщила, что цена одной дозы ее вакцины будет колебаться в пределах $25–37. Вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech, по подсчетам Reuters, будет стоить $18,3 за дозу.