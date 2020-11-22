В Великобритании, возможно, будут оформлять паспорта здоровья вакцинировавшимся от коронавируса

В Великобритании обсуждают возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса. По сведениям The Sunday Times, обладатели такого документа смогут более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может объявить уже в понедельник в парламенте.

Введение паспортов для вакцинирования от коронавируса, которое обсуждают власти Великобритании, может способствовать утечке персональных данных граждан. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора Transparency International-Россия Илья Шуманов, отметив, что подобные паспорта могут способствовать также коррупции. Как сообщает газета Sunday Times, власти Великобритании обсуждает возможность введения паспортов для вакцинирования от коронавируса. Ожидается, что о таких планах завтра может объявить в парламенте премьер-министр Борис Джонсон. «В авторитарных странах или странах с высоким уровнем коррупции, там эта модель может стать еще одним коррупционным препятствием для выезда людей из страны, да и сам процесс получения «паспорта здоровья». А главная история этой инициативы — это утечка персональных данных людей. И эта история уже не просто про этику, а сохранение этих данных в конфиденциальном виде, чтобы она не растекалась», — сказал Шуманов. Он добавил, что выдача паспортов здоровья – это история, не имеющая прецедентов.