Странам Европы не удалось взять под контроль вторую волну коронавируса, которая оказалась намного сильнее первой. Это в интервью швейцарским изданиям констатировал спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро. По его словам, уже сейчас необходимо начать подготовку к третьей волне, так как она может обрушиться на мир уже в начале следующего года.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил беспокойство в связи с тем, что за последний месяц в мире зарегистрировали больше случаев COVID-19, чем за полгода с начала пандемии.