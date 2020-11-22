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16:34, 22 ноября 2020

Странам Европы не удалось взять под контроль вторую волну коронавируса, которая оказалась намного сильнее первой

Странам Европы не удалось взять под контроль вторую волну коронавируса, которая оказалась намного сильнее первой. Это в интервью швейцарским изданиям констатировал спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро. По его словам, уже сейчас необходимо начать подготовку к третьей волне, так как она может обрушиться на мир уже в начале следующего года.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выразил беспокойство в связи с тем, что за последний месяц в мире зарегистрировали больше случаев COVID-19, чем за полгода с начала пандемии.



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