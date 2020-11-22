В Великобритании обсуждают возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса

По сведениям The Sunday Times, обладатели такого документа смогут более свободно перемещаться по стране, в том числе совершать рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может объявить уже в понедельник в парламенте.

Предполагается, также, что премьер объявит о завершении со 2 декабря национального карантина в Англии и возврата к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в городах.