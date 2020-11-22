Около 60 тысяч жителей Владивостока остаются без света

Такие данные приводит пресс-служба правительства Приморского края. Там утверждают, что в обесточенных районах города развернуты полевые кухни, где горожанам бесплатно раздают горячее питание, воду и газовые баллоны. Развернуты пункты временного размещения, детсады перешли на круглосуточный режим работы.

В ночь на четверг на Приморье обрушился мощный циклон, с последствиями которого власти до сих пор не могут справиться.

В Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня. Предположительно, восстановительные работы завершатся к четвергу. Для координации работ премьер-министр Михаил Мишустин направил во Владивосток главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.