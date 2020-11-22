Очередная акция протеста в Минске переросла в столкновения демонстрантов с силовиками

Как свидетельствует ТАСС, более десятка протестующих задержали в районе метро «Каменная горка». Около ста человек пытались укрыться в расположенном рядом торговом центре «Грин сити» Вслед за ними в здание ворвались силовики. По данным правозащитного центра «Весна», задержаны более 100 человек.

Очевидцы сообщают о разрывах светошумовых гранат. МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств.

Утром в белорусскую столицу была направлена военная техника, огорожены центральные площади, закрыты более 10 станций метро, мобильный интернет работает с перебоями.