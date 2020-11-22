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Эксклюзив Эха 16:13, 22 ноября 2020

Инициативу с установкой памятник Кобзону необходимо тщательно проработать и согласовать – депутат от КПРФ Кашин

Необходимо тщательно проработать и согласовать, где должен стоять памятник певцу Иосифу Кобзону. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин.

«Кобзон — это достояние нашей страны. Исходя из этого не значит, что в каждом сквере должен быть памятник Иосифу Давидовичу. Здесь надо все внимательно прорабатывать, в том числе и с его ближайшими родственниками, где будет мемориальная доска, а где памятник. Но чтобы не получилось так, что действительно все заслуженные люди были в каждом сквере столицы. Эту инициативу надо проработать, все должно быть согласовано, в плановом порядке организовано», — сказал депутат.

Предполагается, что памятник установят в Оружейном переулке в Тверском районе. Это следует из документов от департамента культурного наследия Москвы и Мосгордумы. Однако жители центра Москвы обеспокоены установкой этого памятника, на который власти планируют потратить 52 млн рублей из московского бюджета.

«Я считаю, что эти деньги должны быть собраны народом и в том числе его друзьями, а не тратить из городского бюджета», — сказал Кашин. При этом депутат отметил, что сейчас КПРФ собирает деньги на строительство памятника Григорию Потемкину в Крыму, потому что у государства не нашлось средств для этого.



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