Турецких военных на год отправят в совместный с Россией центр по Карабаху. Они уедут в Азербайджан в ближайшее время, сообщили в министерстве обороны Турции.
Мониторинговый центр по контролю перемирия в Нагорном Карабахе создан по решению Москвы и Анкары. Оборонные ведомства двух стран подписали такое соглашение на прошлой неделе.
В Нагорный Карабах введены российские миротворцы. Накануне они завершили развёртывание.
Турецких военных на год отправят в совместный с Россией центр по Карабаху
Турецких военных на год отправят в совместный с Россией центр по Карабаху. Они уедут в Азербайджан в ближайшее время, сообщили в министерстве обороны Турции.