Турецких военных на год отправят в совместный с Россией центр по Карабаху. Они уедут в Азербайджан в ближайшее время, сообщили в министерстве обороны Турции.

Мониторинговый центр по контролю перемирия в Нагорном Карабахе создан по решению Москвы и Анкары. Оборонные ведомства двух стран подписали такое соглашение на прошлой неделе.

В Нагорный Карабах введены российские миротворцы. Накануне они завершили развёртывание.