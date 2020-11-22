Бизнесмен Константин Малофеев создал движение «Царьград» для участия в выборах в Госдуму

Организацию учредили на съезде общества «Двуглавый орёл». Среди членов высшего совета движения оказались, в частности, экс-губернатор Белгородской области, а ныне сенатор Евгений Савченко, бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов, член коллегии Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Как сообщает агентство Znak, движение «Царьград» обещает помощь тем кандидатам в депутаты Госдумы, чьи предвыборные программы совпадут с целями и задачами организации. В частности, им помогут со сбором подписей.

При этом политикам, которых «Царьград» заподозрит в русофобии и оскорблении чувств верующих, решено мешать приходу к власти, как обещают, законными методами.