В Великобритании могут ввести специальные паспорта для вакцинированных от коронавируса

Такой документ позволит более свободно передвигаться по стране и ездить в командировки по сравнению с теми, кто откажется от прививки. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве. Глава кабинета Борис Джонсон уже завтра во время выступления в парламенте может объявить о введении таких паспортов.

Член думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сказал «Эху», что подобные документы нужно вводить только с соблюдением законодательства королевства и не нарушать права человека. «Если такой вопрос и будет поставлен кем-то из субъектов права законодательной инициативы, то, наверное, и наш комитет будет одним из исполнителей такого гипотетического законопроекта. Идея сама по себе не плохая, но право применение и исполнение может быть разное. В решении этого вопроса необходимо учесть все риски, которые могут быть с тем, чтобы вводимые информационный некий документ, который гарантирует, что данный человек не представляет опасность с точки зрения распространения инфекции, чтобы этот документ не ограничивал права людей, никоим образом их не ущемлял, и находился в рамках конституции конкретной страны», — сказал Лысаков.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к полутора миллионам, умерли почти 55 тысяч человек — это больше всего среди стран Европы.