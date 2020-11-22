В Якутии сняли с продажи антисептик для рук, который выпили девять человек

Постановление вынесло республиканское управление Роспотребнадзора. Документ касается всех юридических лиц и предпринимателей. Поводом послужило то, что антисептиком отравилась компания, которая отдыхала в частном доме. Причина, по которой люди решили выпить средство, пока не ясна. Известно только, что пятилитровую канистру они купили в одном из сельских магазинов. Из девяти человек погибли семь. 48-летняя женщина и 32-летний мужчина находятся в крайне тяжелом состоянии в искусственной коме. Роспотребнадзор уже проанализировал состав антисептика: в нем обнаружилось содержание метанола в 69%. Метиловый спирт может вызвать смертельный исход при приеме внутрь 30 граммов вещества. Но и 5-10 граммов могут вызвать тяжелое отравление и слепоту.

Якутский Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.