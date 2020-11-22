Четвертые сутки остаются без электричества десятки тысяч жителей Владивостока

Энергоснабжение в регионе планируют полностью восстановить только через три дня.

В столице Приморья остаются обесточенными дома, где проживают порядка 60 тысяч человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства региона. В обесточенных районах Владивостока развернуты полевые кухни, где горожанам бесплатно раздают горячее питание, питьевую воду и газовые баллоны. Развернуты пункты временного размещения, подключенные к электро— и водоснабжению детсады перешли на круглосуточный режим работы. В частном секторе, где нет света, власти устанавливают буржуйки для приготовления еды.

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушились ледяной дождь и тайфун. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. На территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

Директор Владивостокского предприятия электрических сетей Михаил Никуленко отметил, что на полное восстановление энергоснабжения в Приморском крае понадобится несколько дней. Поскольку имеются большие повреждения на мелких сетях.