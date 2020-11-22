В Якутии запретили продажу антисептика, которым насмерть отравились 7 человек

Об этом сообщает на сайте регионального управления Роспотребнадзора. По сообщениям местных СМИ, в среду компания из 9 человек выпила пятилитровую канистру спиртосодержащего антисептика для обработки рук. Экспертиза показала, что внутри был метанол, ядовитый для человека при употреблении внутрь. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.