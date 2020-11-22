В Великобритании, как пишет Sunday Times, обсуждают возможность введения паспортов для вакцинированных от коронавируса

Власти Великобритании, как пишет газета Sunday Times, обсуждают возможность введения паспортов для вакцинированных от коронавируса. По словам источников издания в правительстве, это позволит обладателям такого документа свободнее перемещаться по стране по сравнению с теми, кто откажется от прививки. Ожидается, что о таких планах завтра может объявить в парламенте премьер-министр Борис Джонсон.