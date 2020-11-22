Владимир Путин впервые с начала пандемии примет у послов верительные грамоты, передает «Интерфакс». Агентство ссылается на государственные телевидение. По его данным, из-за того, что с марта подобные мероприятия не проводили, глав дипмиссий, которые должны лично вручить главе государства верительные грамоты, накопилось довольно много. Церемония должна пройти в Кремле на следующей неделе.