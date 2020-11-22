Во Владивостоке 60 тысяч человек четвертый день остаются без света, сообщили власти Приморья. В пресс-службе региональной администрации отметили, что в обесточенных районах полевые кухни, где горожанам бесплатно раздают горячее питание, питьевую воду и газовые баллоны. Развернуты пункты временного размещения, подключенные к электро— и водоснабжению детсады перешли на круглосуточный режим работы. При этом ряд школ и детских садов завтра не будут работать из-за отсутствия света, тепла и воды.

Коммуникации нарушены из-за ледяного дождя с сильным ветром.