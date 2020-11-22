Силовики в Минске задерживают участников протестных акций под общим названием «Марш против фашизма». По данным правозащитного центра «Весна», в автозаки попали более 20 человек. Очевидцы говорят, что милиция применила светошумовые гранаты. В центре города также замечены водометы.

В Белоруссии больше 3 месяцев продолжаются протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.