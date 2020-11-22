По мнению депутата ГД Афонина, Кобзон достоин того, чтобы в Москве ему был установлен памятник

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин считает, что Иосиф Кобзон достоин того, чтобы в Москве ему был установлен памятник. Как сказал депутат в эфире радиостанции «Эхо Москвы», увековечить его память – это «благое дело».

«Иосиф Давидович в первую очередь для большинства — великий певец советской и российской эпохи. А если говорить о его гражданской позиции, то она всегда была последовательна и никогда не была лизоблюдской по отношению к власти. Это глобальный и великий человек. Я считаю, что увековечить его память благое дело», — сказал Ю.Афонин.

Предполагается, что памятник установят в Оружейном переулке в Тверском районе. Это следует из документов от департамента культурного наследия Москвы и Мосгордумы. Однако жители центра Москвы обеспокоены установкой этого памятника, на который власти планируют потратить 52 млн рублей из московского бюджета.

Депутат Ю.Афонин считает, что финансирование строительства памятника Кобзону – это второй вопрос. По мнению Афонина, нашлось бы немало людей, которые готовы были бы финансировать строительство такого памятника, а также можно и за счет Москвы.

«Я бы сам поддержал, здесь можно собрать народные средства, тут не будет, мне кажется, никаких проблем. Люди любили этого человека, я думаю, можно и за счет Москвы поставить памятник», — сказал депутат.