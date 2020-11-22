В центре Москвы собираются установить за бюджетные деньги памятник певцу Иосифу Кобзону

Это следует из документов департамента культурного наследия Москвы и Мосгордумы, с которыми ознакомилось «Эхо».

Кобзон был членом «Единой России», парламентарием, однако это не должно стать помехой для установки ему памятника. Так радиостанции «Эхо Москвы» сказал депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин.

Афонин одновременно отметил, что источник финансирования монумента — другой вопрос. По его мнению, нашлось бы немало людей, готовых дать деньги на создание и установку памятника.

Монумент планируется установить в Оружейном переулке в Тверском районе. На это из бюджета предполагается выделить около 50 миллионов рублей.