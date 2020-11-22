Центризбирком Грузии объявил о победе представителей правящей партии во втором туре парламентских выборов

Они победили во всех мажоритарных округах.

В ЦИКе утверждают, что выборы прошли в спокойной обстановке, серьёзных нарушений не было.

При этом СМИ обратили внимание на публикацию на сайте комиссии, где доля голосов за правящую партию «Грузинская мечта» превысила 100%. Центризбирком объяснил это техническим сбоем во внутреннем программном обеспечении. Там не исключили, что было внешнее вмешательство.