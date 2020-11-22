Челябинские власти назвали небольшим техническим сбоем потоп в открытой на прошлой неделе больнице

В региональном Минздраве сказали, что проблемы, безусловно, могут возникнуть при вводе в эксплуатацию нового здания. Там также заверили, что площадь затопления была небольшой, последствия аварии оперативно устранили.

По словам очевидцев, вода поступала из-под пола, медперсонал пытался убрать её с помощью тряпок, сливая воду в вёдра.

На торжественном открытии клиники 11 ноября глава Челябинской области Алексей Текслер говорил о важности этого учреждения для региона.

Больницу возвели менее чем за два месяца. На строительство и оснащение клиники, по данным СМИ, ушло 2,5 млрд рублей.