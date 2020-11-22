В Минске, где оппозиция проводит акцию под названием «Марш против фашизма», силовики применяют спецсредства против протестующих. Есть задержанные, их по оценке правозащитников, не менее 30 человек.

Как минимум в двух районах Минска силовики применили против участников очередного марша с требованием отставки Александра Лукашенко светошумовые гранаты. Это в том числе произошло в микрорайоне Каменная горка на северо-западе белорусской столицы, передает портал tut.by. На юго-востоке Минска неизвестные в балаклавах разогнали колонну участников марша. Возле станции метро Спортивная в западной части города вооружённые люди в масках задержали несколько человек, перед этим одного из них поставили на колени, другого ударили дубинкой, видео публикует tut.by. По данным правозащитного центра Весна среди задержанных несовершеннолетний и пожилой мужчина. Несмотря на задержания и применение спецсредств люди стягиваются в центр Минска. В руках бело-красно-белые флаги, звучат лозунги «Жыве Беларусь». Тактику на этот раз изменили: участники марша собираются в своих дворах и выходят на акцию уже группами. Около получаса назад силовики начали разгонять людей возле национальной библиотеки на проспекте Независимости. Туда подъехала спецтехника, включая водомёт. В Минск сегодня опять ввели войска и технику, 10 станций закрыли на вход и выход, плохо работает мобильный интернет.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии продолжаются 3 с половиной месяца. Они начались после выборов президента, на которых по данным Центризибркома уверенно победил Александр Лукашенко.