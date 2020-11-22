Первый комикс о Бэтмене продан в США на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Для историй о Темном рыцаре это рекорд, пишет издание Hollywood Reporter. Другая копию комикса «Детектив №27» 1939 года ушла с молотка 10 лет назад за миллион долларов. Самым дорогим стал комикс с первым появлением Супермена – он был продан в 2014 году за 3,2 миллиона долларов.
2020-11-22T14:32:53+03:00
2020-11-22T14:32:53+03:00
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14:32, 22 ноября 2020
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