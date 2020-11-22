Первый комикс о Бэтмене продан в США на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Для историй о Темном рыцаре это рекорд, пишет издание Hollywood Reporter. Другая копию комикса «Детектив №27» 1939 года ушла с молотка 10 лет назад за миллион долларов. Самым дорогим стал комикс с первым появлением Супермена – он был продан в 2014 году за 3,2 миллиона долларов.