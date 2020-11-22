МЧС России направит в Карабах сводную группировку спасателей, сообщили в ведомстве. Это 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Ранее Россия направила в зону конфликта миротворцев. Это было сделано по соглашению с лидерами Армении и Азербайджана.