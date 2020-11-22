В Барнауле вспыхнул пожар в исправительной колонии – одной из крупнейших на Алтае. Она рассчитана почти на 2 тысячи заключенных, передает ТАСС. В МЧС сказали «Интерфаксу», что горит банно-прачечный комплекс. Информации о пострадавших и жертвах нет.