Путин сказал, что не поздравляет Байдена с победой на выборах, потому что ждет окончания противостояния в США

Владимир Путин сказал, что не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах, потому что ждет окончания противостояния в США. Президент в интервью государственному российскому телевидению отметил, что нужно дождаться урегулирования всех юридических деталей. По мнению Путина, такая чисто формальная отсрочка с поздравлениями не ухудшит и без того плохие отношения Москвы и Вашингтона, передает ТАСС. При этом Путин отметил, что с уважением относится и к Дональду Трампу и к Джозефу Байдену. Ранее лидеры ряда стран поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США. Трамп продолжает это оспаривать.