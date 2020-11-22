Путин сказал, что не поздравляет Байдена с победой на выборах, потому что ждет окончания противостояния в США

Владимир Путин сказал, что не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах, потому что ждет окончания противостояния в США. Президент в интервью государственному российскому телевидению отметил, что нужно дождаться урегулирования всех юридических деталей. По мнению Путина, такая чисто формальная отсрочка с поздравлениями не ухудшит и без того плохие отношения Москвы и Вашингтона, передает ТАСС. При этом Путин отметил, что с уважением относится и к Дональду Трампу и к Джозефу Байдену. Ранее лидеры ряда стран поздравили Байдена с победой на президентских выборах в США. Трамп продолжает это оспаривать.
2020-11-22T14:31:30+03:00
2020-11-22T14:31:30+03:00
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14:31, 22 ноября 2020
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