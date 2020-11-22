Ряд школ и детских садов Владивостока завтра не будут работать из отсутствия света, воды и тепла. Аварийные отключения, которые произошли после прохождения циклона, там устранить не удалось, сообщается на сайте регионального правительства. Дальневосточный федеральный университет, который находится на острове Русский, рекомендует студентам и сотрудникам не посещать кампус вуза. В четверг из-за ледяного дождя без света остались в Приморье 180 тысяч человек. Как передает Интерфакс, по данным на утро, у десятков тысяч местных жителей электричества до сих пор нет.