Ряд школ и детских садов Владивостока завтра не будут работать из отсутствия света, воды и тепла. Аварийные отключения, которые произошли после прохождения циклона, там устранить не удалось, сообщается на сайте регионального правительства. Дальневосточный федеральный университет, который находится на острове Русский, рекомендует студентам и сотрудникам не посещать кампус вуза. В четверг из-за ледяного дождя без света остались в Приморье 180 тысяч человек. Как передает Интерфакс, по данным на утро, у десятков тысяч местных жителей электричества до сих пор нет.
2020-11-22T14:31:07+03:00
2020-11-22T14:31:07+03:00
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14:31, 22 ноября 2020
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