Силовики в Минске задержали около 20 человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в одном из районов белорусской столицы милиция применила светошумовые гранаты. Закрыты 10 станций метро, мобильный интернет работает с перебоями. Перед началом сегодняшней акции в Минске были замечены водометы и бронетранспортеры.