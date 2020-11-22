Силовики в Минске задержали около 20 человек, подсчитал правозащитный центр «Весна». «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в одном из районов белорусской столицы милиция применила светошумовые гранаты. Закрыты 10 станций метро, мобильный интернет работает с перебоями. Перед началом сегодняшней акции в Минске были замечены водометы и бронетранспортеры.
2020-11-22T14:30:45+03:00
2020-11-22T14:30:45+03:00
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14:30, 22 ноября 2020
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