В Челябинске затопило новую инфекционную больницу. Член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный считает, что нельзя было сдавать медицинский объект в спешке. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Все происходит по классическому варианту, когда надо что-то срочно сделать, обычно торопятся и, видимо качественно не сделали части коммуникаций. Вероятно, что-то с инфраструктурой водоснабжения не доделали. Качеством работ нельзя жертвовать ради каких-то дат. Мы уже когда-то проходили это в советский период. Скорость должна быть качественная, особенно что касается медицинских учреждений», — А.Куринный.

Новая инфекционная больница в Челябинске была торжественно открыта 12 ноября, на открытии которой присутствовал губернатор Алексей Текслер. Больница была построена за несколько месяцев, в рекордно-короткие сроки за 2,5 млрд руб.