Мундеп Тверского района получила много негативных откликов от жителей в связи с возможной установкой памятника Кобзону

Муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сколько негативных откликов она получила от местных жителей в связи с возможной установкой памятника Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке.

«Я получила шквал негативных откликов от местных жителей в связи с возможной установкой памятника Иосифу Кобзону в сквере в Оружейном переулке», — сообщила она.

По словам К.Хараидзе, она как глава градостроительной комиссии Совета депутатов Тверского района, занимается рассмотрением установки памятников в Москве, куда стало «много поступать заявлений на установку памятников».

«Всем, к сожалению, хочется в Тверском районе, не имея непосредственного отношения к этому району ничего. Кобзон, например, также к Тверскому району никакого отношения не имел. Место, где предполагалось установить этот памятник — это сквер у Садового кольца, который находится напротив Большого театра, где жили выдающиеся люди. И никто этим людям в этом месте памятники не ставит», — отметила депутат.

На памятник Иосифу Кобзону, который собираются установить в Москве, планируют потратить 52 млн рублей. Эта сумма указана в документе департамента культурного наследия столицы. Копию в Facebook опубликовали жители Тверского района, где намечена установка монумента.

По мнению К.Хараидзе, власти Москвы могли бы распорядиться данной суммой более практично.

«Просто надоели эти памятник в Москве. Невозможно. Если человек заслуживает, то его творчество останется в памяти людей. Но 52 млн рублей Москва из собственного бюджета сейчас не знает куда деть?! Даже если это просто в дар, нельзя рассматривать улицы и скверы Москвы для того, чтобы превращать их в филиалы кладбищ», — подчеркнула депутат.

К.Хараидзе сообщила, что обращалась к городским властям с предложением создания Аллеи российской славы в парке Зарядье. Но это предложение не было услышано. По мнению Хараидзе, памятник Кобзону можно было бы установить на такой Аллее славы.