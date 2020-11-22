На новые автомобили для управления делами президента хотят потратить более 175 млн рублей, сообщает «МБХ медиа»

На портале государственных закупок опубликовали три тендера на приобретение свыше 100 машин. Конкретные модели автомобилей в документах не называются, указаны только технические характеристики.

Машины должны быть поставлены не позднее марта следующего года. Автобаза, которая объявила закупку, обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства и подразделения Фельдъегерской службы.