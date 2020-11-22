На портале государственных закупок опубликовали три тендера на приобретение свыше 100 машин. Конкретные модели автомобилей в документах не называются, указаны только технические характеристики.
Машины должны быть поставлены не позднее марта следующего года. Автобаза, которая объявила закупку, обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства и подразделения Фельдъегерской службы.
На новые автомобили для управления делами президента хотят потратить более 175 млн рублей, сообщает «МБХ медиа»
На портале государственных закупок опубликовали три тендера на приобретение свыше 100 машин. Конкретные модели автомобилей в документах не называются, указаны только технические характеристики.