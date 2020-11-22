В Армении вспоминают жертв конфликта в Нагорном Карабахе

По решению президента страны Армена Саркисяна, а также Католикос всех армян Гарегина Второго погибших в результате боевых действий вспоминают в церквях по всему миру, в том числе и в Москве. Служба, в частности, прошла в Кафедральном соборе преображения Господня, на нее пришло до тысячи человек. Об этом «Эху» сказал иподиакон Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Вардан Богосян.

Как сообщает наш корреспондент, и после службы в храм в центре Москвы стекаются десятки армян.