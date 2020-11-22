Создатели российской вакцины от коронавируса пообещали более низкие цены на свой препарат по сравнению с конкурентами

Такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте, где публикуются новости о вакцине «Спутник». При этом стоимость российского препарата не оглашается, в Российском фонде прямых инвестиций сообщили журналистам, что назовут цену на следующей неделе.

Ранее стало известно, что одна доза вакцины компании Pfizer обойдётся почти в 20 долларов, фирмы Moderna — не менее 25 долларов.

Накануне президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки» рассказал лидерам о трёх российских вакцинах от коронавируса и предложил лекарство всем нуждающимся.



Вакцину «Спутник» зарегистрировали в августе. После этого начался третий этап её клинических исследований.