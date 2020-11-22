Москва обвинила Вашингтон в попытке подрыва Договора по открытому небу. Как заявили в МИДе России, там намерены добиваться от оставшихся участников соглашения выполнения всех его условий.

США выходят из договора, сегодня истёк шестимесячный срок с того момента, как страна уведомила о прекращении своего участия. Своё решение Вашингтон объясняет нарушением Россией условий договора, в Москве обвинения отвергают.

Соглашение предусматривает наблюдательные полёты над территорией стран-участниц для контроля над вооружениями.