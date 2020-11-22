Власти России отменили запрет на въезд членам семей иностранных спортсменов. Это же правило касается близких родственников тренеров, судей и других спортивных специалистов. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Въезд иностранцев в Россию ограничен из-за пандемии коронавируса.